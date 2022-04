Cina. Crolla edificio a Changsha: 50 persone sotto le macerie

Decine di persone sono rimaste intrappolate tra le macerie di un edificio crollato stamane nella città cinese centrale di Changsha, dove continuano incessanti le operazioni di soccorso, ha riferito la televisione di stato. Al momento sono state estratte vive 5 persone, mentre almeno altre 50 persone sono ancora sotto le macerie. Intanto le autorità cinesi non hanno perso tempo ad accusare 5 persone per la tragedia consumatasi nella provincia di Hunan, compreso il proprietario dell’edificio. Altre venti persone sono indagate dalla polizia che sta accertando eventuali loro responsabilità. Da parte sua, il presidente Xi Jinping ha ordinato a tutti gli operatori coinvolti nelle operazioni di soccorso di fare del proprio meglio per trovare le persone intrappolate e ferite dopo il crollo. Anche il consigliere di Stato Wang Yong è arrivato a Changsha per coordinare i soccorsi e le operazioni di emergenza. Il crollo dell’edificio multipiano di 700 metri quadrati totali è avvenuto intorno alle 00:24 di oggi nel distretto di Wangcheng della città di Changsha. Un rapporto del China Media Group ha affermato che il primo piano dell’edificio ospitava negozi, il secondo piano un ristorante, il terzo un cinema privato, mentre il resto dei piani ospitava un piccolo hotel.

