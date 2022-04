Modica. Dopo il conto interesse, mandati del comparto agricolo

Sono partiti ieri i 190 mandati destinati ad altrettante aziende agricole che serviranno per affrontare i rincari energetici che hanno colpito profondamente l’intero comparto. Ogni mandato è da 2500 euro e sarà esigibile a partire da martedi 3 maggio. E’ il primo segno concreto in tutta l’Italia con il quale un Ente Locale tende una mano d’aiuto al comparto agricolo martoriato dagli ultimi rincari indiscriminati. “Dopo il pagamento del conto interessi a favore di ditte e aziende di vari comparti – commenta il Sindaco di Modica – che è stato completato la scorsa settimana, oggi siamo stati in grado di concretizzare anche gli aiuti economici per il mondo agricolo. Ci siamo mossi per tempo sollecitati anche dalle proteste cui abbiamo assistito e abbiamo scelto di contribuire, sebbene in minima parte, ad alleviare la situazione delle varie aziende agricole. Sappiamo che la somma non risolverà tutti i loro problemi ma è anche un gesto per testimoniare la nostra reale vicinanza ad ognuno di loro”.

