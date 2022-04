Ciclismo. Multicar di Vittoria correrà a Pergusa

La Multicar Amarù Reiwa Engine di Vittoria è pronta a scendere in pista, ancora una volta, per dimostrare quanto è andato avanti il proprio percorso di crescita. L’occasione è data dal campionato regionale cronometro che sarà disputato sabato e domenica a Pergusa, nel contesto di una cornice ciclistica tra le più interessanti a livello siciliano. Sempre domenica, poi, si parteciperà alla gara in linea sempre in programma nella cittadina ennese. Lo staff tecnico si è portato avanti rispetto a tutte le scelte da compiere per cercare di verificare quali i progressi finora compiuti. Intanto, nello scorso fine settimana, al trofeo Liberazione, la 75esima edizione che si è disputata a Roma, i corridori gialloblù hanno cercato di pedalare in maniera decisa pur a fronte di una concorrenza molto agguerrita. Da segnalare il quinto posto di Verdirame tra gli Esordienti durante l’arrivo in volata, mentre in 12esima posizione si è classificato Fallo nella categoria Allievi. Inoltre, i corridori della Multicar Amarù, sempre durante lo scorso fine settimana, sono stati di scena a Canosa di Puglia con l’ottavo posto ottenuto da Basile tra gli Allievi e il 12esimo conquistato da Di Prima. Il resto della pattuglia gialloblù è arrivato assieme al gruppo. Si sta lavorando, insomma, per rendere il più possibile ricco di spunti e di stimoli il prossimo mese da cui potrebbero arrivare importanti affermazioni per l’Asd Multicar Amarù.