Modica calcio al lavoro. 8 maggio la semifinale di Coppa

Seduta di allenamento oggi pomeriggio per il Modica Calcio in vista della gara di andata della semifinale di Coppa Italia.

I rossoblù di Giancarlo Betta che mercoledì scorso hanno staccato il pass battendo 3 – 2 il Roccacquadolcese conosceranno martedì prossimo chi tra Resuttana San Lorenzo, Città di Comiso e Leonfortese contenderà il pass per la finalissima che si giocherà in campo neutro.

Il sorteggio per gli accoppiamenti, infatti, sarà effettuato in seduta pubblica il 3 maggio alle 11, nei locali del Comitato Regionale Sicilia. Le gare di andata sono in programma l’8 maggio alle 16, mentre le date dei return match saranno decise successivamente.

Intanto, per i rossoblù di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo arriva una bella notizia. Ebrima Kebbeh, uscito per un brutto incidente di gioco nella gara di Mazzarrone è successivamente ricoverato all’Ospedale “Gravina” di Caltagirone è stato dimesso ieri pomeriggio ed è finalmente tornato a casa. Il bomber modicano che ha vinto la classifica del girone D con 18 reti a referto sta molto meglio, ma dovrà effettuare alcuni giorni di cure e nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a ulteriori esami strumentali.

Dopo la seduta di questo pomeriggio, mister Betta ha concesso 2 giorni di riposo ai suoi atleti che torneranno ad allenarsi lunedì pomeriggio al “Vincenzo Barone”.

