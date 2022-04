Dimissioni. Modica, il sindaco fuga i dubbi

Le voci e le polemiche di questi giorni circa le ipotetiche dimissioni del sindaco di Modica, Ignazio Abbate, spesso accompagnate da illazioni speculari che travasano anche il buon senso, vengono messe a tacere dallo stesso interessato, anche se in altro articolo, sono spiegati i termini della questione.

“Ciò che leggo in questi giorni non sono altro che speculazioni politiche sulla mia persona e sulla mia amministrazione da parte di chi fa circolare la notizia che mi vorrebbe già dimissionario. Sarà mia cura, come sempre, nel nome della trasparenza leale con ogni singolo modicano, comunicare a tempo debito, attraverso una conferenza stampa ufficiale, ogni eventuale decisione che verrà presa nei prossimi giorni. Lo scorso 18 aprile ho comunicato al Segretario Generale, come da iter di legge, la mia intenzione di interrompere il mio mandato dopo 9 anni con uno di anticipo rispetto alla scadenza naturale. Tutto questo non vuole assolutamente dire che il sottoscritto ha terminato il proprio lavoro alla guida di questa Città. L’attività Amministrativa non cambierà minimamente e continuerà con la stessa intensità degli ultimi 9 anni fino all’ultimo giorno. Che questo arriverà tra 10 giorni o tra un anno non è ancora stabilito”.

