Ciclismo. L’allievo Brancato della Gsd Almo vince a Noto

Un ottimo Luca Brancato, nella categoria Allievi, ha messo in mostra, in pista, le proprie capacità. E’ riuscito, infatti, a vincere, a Noto, la prova della velocità ed è arrivato secondo, nella corsa a punti, assieme a un ottimo Salvo Tarantello. Insomma, un più che soddisfacente risultato per il Gsd Almo che prosegue la propria stagione con l’obiettivo di consolidare l’esperienza del proprio gruppo squadra, sapendo che ogni competizione può riservare delle insidie non da poco. E’ il caso della gara disputatasi lunedì scorso a Canosa di Puglia in cui il team della categoria juniores ha dato ulteriore prova della propria compattezza, animando una prestazione di rilievo ma non ha saputo portare a casa risultati degni di nota. Ci sarà tempo per rifarsi in occasione della prossima competizione. Lo stesso dicasi per Margherita Putelli che, al memorial Giancarlo Cerruti, disputatosi a Crema, ha dovuto confrontarsi con le più forti atlete lombarde e quindi non è riuscita ad andare oltre la possibilità di compiere una buona performance. “I nostri atleti sono comunque eccezionali – afferma Giuseppe D’Aquila – perché, ancora una volta, danno prova della loro capacità in tutti i contesti e riescono, al di là dei risultati, a mettersi sempre in evidenza”.

