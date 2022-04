Ragusa. “Fondo Impresa femminile” per le attività delle donne

A partire da maggio, infatti, prende il via il “Fondo impresa femminile” che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

A renderlo noto è il vicesindaco con delega allo sviluppo economico del comune di Ragusa, Giovanna Licitra specificando che tale Fondo è l’incentivo del Ministero dello sviluppo economico che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, che variano in funzione della dimensione del progetto (fino al 90% di contributi a fondo perduto per donne disoccupate che avviano una nuova impresa).

La misura dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR che hanno integrato i 40 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021.

Le domande per richiedere le agevolazioni potranno essere presentate dalle ore 10 del 19 maggio 2022. Per lo sviluppo di imprese femminili costituite da oltre 12 mesi la presentazione sarà possibile invece a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022. Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire una nuova impresa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. Non è prevista una data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. Lo sportello rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse.

Gli sportelli online per la compilazione e la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico. I fac-simili della documentazione da presentare si possono già scaricare dalla sezione specifica del sito Invitalia.

Per maggiori dettagli e per scaricare la documentazione ufficiale visitate il seguente link:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-impresa-femminile

FAQ:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/214-faq/2043324-fondo-impresa-femminile-domande-frequenti-faq

