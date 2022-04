Rotaract Modica. “La vita nelle tue mani”

“La vita nelle tue mani” è la nuova iniziativa promossa da Rotaract Modica e For.pro.med servizi sanitari e formazione. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione per la rianimazione cardiopolmonare e il riconoscimento precoce dell’Ictus. In occasione, il 30 aprile 2022 è previsto un momento di formazione per le classe terze e quarte del’IIS Galilei Campailla di Modica.

L’evento mira a dare informazioni su come intervenire precocemente per salvare una vita. In questa occasione, i giovani studenti potranno scoprire così il funzionamento della rianimazione cardio-polmonare, come agire in caso di ostruzione delle vie aeree e come riconoscere per tempo i sintomi di un ictus.

L’evento sará curato e tenuto da professionisti sanitari specializzati in tale settore.

