Ragusa. Congresso nazionale Csen presieduto da Sergio Cassisi

E’ stato il presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi, nella sua qualità di componente della direzione nazionale, a presiedere, su invito del presidente nazionale Francesco Proietti, il congresso nazionale dei delegati per l’approvazione del bilancio 2021 e delle altre delibere allegate. L’appuntamento, che si è tenuto all’Hotel Colony a Roma, ha visto la presenza della stragrande maggioranza dei delegati. Vicepresidente del congresso è stato nominato il delegato nazionale Antonio Pompilio Tasco. Cassisi, nella veste di presidente dell’assemblea, ha proposto l’elezione, in qualità di componenti della commissione elettorale e di scrutinio, di Silvia Zannoni in rappresentanza dell’Emilia Romagna, di Agostino Toppi per l’Abruzzo e di Fabio Fumai della Puglia. La commissione è stata eletta all’unanimità dai presenti. I lavori si sono svolti seguendo il programma dell’ordine del giorno. Il presidente del collegio dei revisori, Lorenzo Agostini, ha presentato le relazioni redatte dai componenti dello stesso collegio con riferimento agli strumenti finanziari in fase di approvazione. Dopo un ampio dibattito tra gli intervenuti, l’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio, la relazione sulle missioni e il risultato di esercizio. Il presidente nazionale Csen Francesco Proietti ha relazionato sulle ultime vicende riguardanti il mondo sportivo, sulla funzionalità della piattaforma Sport e Salute e sul futuro dell’ente di promozione sportiva per il 2022. “Una giornata ricca di stimoli e spunti – afferma Cassisi – ringrazio il presidente Proietti per il grande onore che mi ha dato di presiedere il congresso e tutti i partecipanti per avere collaborato nella maniera più positiva e propositiva possibile. Vogliamo puntare a crescere ancora di più ed è fondamentale riuscire a farlo con un importante gioco di squadra come quello che stiamo cercando di portare avanti”.

(nella foto da sinistra a destra, Lorenzo Agostini, Sergio Cassisi, il collega Antonio Pompilio Tasco, Francesco Proietti e il segretario nazionale Tommaso D’Aprile)

