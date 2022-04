Gli esperti Promo-Codes consigliano queste piattaforme per la moda e shopping online

Non è certo un segreto che il mercato dell’e-commerce sia in continua crescita, un rivale degno di boutique di lusso e marche famose. L’ultima notizia che viene dallo shopping online è quella di Shein, il gigante dell’e-commerce dedicato alla moda. È una piattaforma di fast fashion che vale $100 miliardi.

Nato nel 2008, il sito Shein ha conquistato consumatori di tutto il mondo, che amano le sue promozioni e i suoi prezzi convenienti. Sono convenienti come usare la piattaforma Promo-Codes che è considerata una delle migliori per chi ama lo shopping online e per trovare sconti e coupon online.

L’industria della moda va online

Gli italiani sono quelli che amano di più fare shopping online, dato che quasi il 70% ha fatto acquisti su siti almeno una volta. Di questi, il 59% acquista capi di abbigliamento e non necessariamente su Amazon. C’è chi sceglie piattaforme come Amazon e chi sceglie di sfruttare offerte come gli Doppelgänger sconti.

Un altro gigante del settore (soprattutto per le aziende) è Shopify, una piattaforma dove anche gli artisti più piccoli hanno una visibilità. Secondo questa piattaforma dedicata all’e-commerce e a settori come la moda, l’industria online è proficua. Tanto che entro il 2023 può arrivare a un valore totale annuale di oltre $672 miliardi. Tra il 2017 e il 2025, la crescita del mercato sarà del 14%.

Sempre di più, si fanno acquisti online, soprattutto dallo smartphone. Infatti, questo trend è cresciuto del 13% nel 2021, anche a causa della pandemia. Nel 2022, si stima che i consumatori spenderanno oltre $204 miliardi in e-commerce globalmente, anche grazie a promozioni come il codice sconto Drestige.

Chi fa shopping online non ama solo gli sconti ma anche l’esperienza personalizzata, diversa per ogni utente. Nonostante la privacy continui ad essere una preoccupazione, l’e-commerce non accenna a rallentare. Il suo successo è dovuto alla tecnologia e a innovazioni come app mobile.

Le 5 migliori piattaforme per la moda e shopping online nel 2022 secondo gli esperti Promo-Codes

Non esistono solo app che permettono di acquistare online. Grazie ai progressi della tecnologia, esistono anche app che permettono di provare vestiti ed accessori. Eccone tre imperdibili.

PICTOFIT. Prima di scaricarla, gli utenti possono capire come funziona con la demo gratuita. È un app interattiva che permette di provare abiti e vestiti in diverse taglie, stili e colori. Quindi è possibile creare diversi look, ideali per ogni situazione e ora del giorno.

Drest, che sembra un gioco più che un app per gli amanti di moda. L’avatar è realistico e la realtà virtuale aiuta a provare vestiti. Vestiti di marche come Burberry, Stella McCartney e Gucci, Bottega Veneta. Insomma, Drest è nata per chi ama il lusso.

Latitude, fondata da esperte della moda come Anne Slowey e la stilista Anne Christensen. È una piattaforma intuitiva e che offre opzioni realistiche, come lo stile per un giorno di pioggia oppure la maglia di lino ideale per una calda estate.

Queste sono solo alcune app per l’e-commerce di moda. Un’altra da tenere d’occhio nel mercato italiano è Vinted per vendere moda di seconda mano velocemente. Tra sconti e prezzi convenienti, la relazione tra tecnologia e moda ha appena iniziato a crescere. E le previsioni sono rosee.