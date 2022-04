Partecipato incontro promosso dalla Cna installatori di Ragusa

La grande partecipazione fatta registrare all’incontro promosso, venerdì pomeriggio, dalla Cna territoriale di Ragusa sul tema riguardante le dichiarazioni di conformità e le responsabilità degli installatori da un lato, le procedure di registrazione al nuovo catasto unico regionale degli impianti e le attività ispettive sulle manutenzioni dall’altro, testimonia la notevole necessità di acquisire informazioni in proposito da parte delle imprese del settore. I rappresentanti delle quali hanno seguito l’appuntamento con notevole attenzione. Infatti, oltre agli interventi introduttivi di Giuseppe Santocono, presidente Cna territoriale Ragusa, Carmelo Basile, presidente Impiantisti elettrici Cna territoriale Ragusa, Giovanni Ruta, presidente Impiantisti termoidraulici Cna territoriale di Ragusa, l’attenzione, con riferimento ai lavori in questione, coordinati da Maurizio Merlino, responsabile regionale Cna installazione e impianti, è stata tutta centrata sugli interventi di Diego Prati, responsabile Cna nazionale installazione e impianti, e di Giuseppe Baiunco ed Eustachio Caporusso, facenti parte della società Oiit che gestisce il registro termico a livello regionale. Dopo che, nel precedente incontro, tenutosi con la modalità webinar e che aveva fatto registrare la partecipazione di ben 101 imprese, la Cna era riuscita a dirimere il nodo delle modalità procedurali per la registrazione, superando la dicotomia esistente tra Libero consorzio comunale e Regione, indirizzando la registrazione verso l’ente regionale, Prati ha animato una serie di interessanti spiegazioni sia per quanto riguarda le dichiarazioni di conformità che con riferimento al nuovo catasto termico, calandosi nella realtà dei problemi delle imprese. I due componenti della società Oiit hanno risposto alle numerose sollecitazioni dei partecipanti all’incontro, illustrando, passo dopo passo, i procedimenti di registrazione per quanti si registrano nel portale, compilando un modello tipo. Un clima di grande soddisfazione tra le imprese. “Di cui abbiamo preso atto favorevolmente – dichiara il segretario territoriale della Cna, Carmelo Caccamo – non foss’altro perché, in queste due occasioni, siamo riusciti a dirimere una serie di nodi non da poco per le imprese del settore che non sapevano in che modo procedere per collegarsi al catasto termico. E, del resto, siamo riusciti a mettere di fronte da un lato la società che lo gestisce, dall’altro i rappresentanti delle imprese. Prati, dal canto suo, è riuscito a chiudere il cerchio portando a conoscenza dei rappresentanti della società di alcune altre sollecitazioni da inserire nel catasto termico. Di certo, predisporremo ulteriori iniziative simili perché le tematiche del comparto sono in continua evoluzione ed è indispensabile un’assistenza continua che, in questo caso, viene fornita dalla nostra associazione di categoria in tutte le sedi presenti in provincia”.

Salva