Proxima Ragusa ha celebrato la Giornata della Terra

Certe emozioni possono nascere solo dalla spontaneità e dalla capacità di essere diretti dei bambini. Nei giorni scorsi, l’Earth day, agli orti sociali della cooperativa Proxima Ragusa, è stato celebrato con una serie di appuntamenti didattici. Il primo ha visto per protagonisti i piccoli della scuola dell’infanzia Palla Magica dell’istituto comprensivo Berlinguer. Gli operatori degli orti sociali hanno ricevuto il benvenuto in un modo per certi versi inaspettato ma di certo gradevole. “La Terra è la nostra casa. Ed è per questo che dobbiamo rispettarla”: così una bimba che, assieme agli altri compagnetti, ha avuto modo di dialogare sull’importanza del rispetto dell’ambiente e la sostenibilità con gli operatori di Proxima che, dal canto loro, hanno raccontato le caratteristiche della propria attività mirata all’inserimento socio-lavorativo dei beneficiari dei progetti avviati dalla cooperativa. Inoltre, ci si è divertiti a piantare insieme delle piantine di fragole. I bimbi, insieme con le maestre, se ne prenderanno cura sino a raccoglierne, nelle prossime settimane, i frutti. L’altro aspetto emerso durante questo confronto ha a che vedere con l’importanza dell’educazione civica. Nonostante la giovanissima età, i bimbi hanno lanciato importantissimi messaggi circa la necessità di utilizzare poca acqua quando ci si lava le mani, non inquinare l’ambiente con i rifiuti oltre all’importanza di piantare alberi. L’orto didattico, inoltre, consentirà ai più piccoli di approcciarsi meglio con tutto ciò che è natura. Gli orti sociali Proxima hanno comunque fornito piena collaborazione per la migliore riuscita della giornata.

Gli appuntamenti didattici, poi, sono proseguiti nel pomeriggio dell’Earth day quando, stavolta in via Deledda, sede degli orti sociali, sono venuti a fare visita alcuni studenti dell’istituto Ferraris di Ragusa. Hanno potuto ammirare i metodi di coltivazione adottati nel pieno rispetto dell’ambiente come l’uso del compost e l’alternanza delle colture nel terreno e in serra attraverso l’impianto in acquaponica. Una innovativa tecnica che permette infatti di coltivare prodotti al 100% genuini grazie all’apporto delle sostanze organiche dei pesci che fertilizzano le piante messe a dimora direttamente in acqua. Così si fornisce un grosso contributo ecologico risparmiando fino al 90% di acqua rispetto ai metodi di coltivazione convenzionali. Un aspetto che i visitatori hanno molto apprezzato.

