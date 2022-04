Raccolta differenziata. Ispica, attivata l’app “Junker”

“In questi ultimi mesi l’Amministrazione Comunale di Ispica e Tech Servizi hanno lavorato – di concerto – per mettere in campo tante iniziative finalizzate a rafforzare ulteriormente la sensibilità ecologica nei cittadini di Ispica e incentivare buone pratiche”.

Con queste parole il sindaco, Innocenzo Leontini, annuncia l’attivazione sul territorio dell’app Junker, l’assistente personale per la raccolta differenziata. “Il primo passo di un percorso – continua il primo cittadino di Ispica – che porterà tante novità in materia di gestione dei rifiuti. Tra queste la realizzazione del mercato del riuso, che nascerà all’interno del centro comunale di raccolta di Via Gandhi, ma anche l’attivazione del compostaggio domestico, per il quale sono in via di chiusura gli atti amministrativi e la definizione della pesatura dei rifiuti al ccr ed il riconoscimento in bolletta in funzione della virtuosità nel conferimento”.

Junker è un “tutor” intelligente per la raccolta differenziata, che riconosce i prodotti dal codice a barre o addirittura da una foto, e spiega come conferirli correttamente, distinguendo tutti i materiali che li compongono.

Grazie all’app, ogni cittadino di Ispica ha da oggi a disposizione un assistente personale, che ricorderà, giorno per giorno, quali frazioni esporre, le postazioni stradali nei quali conferire e in quali orari.

Questa applicazione sarà molto utile anche ai turisti presenti nel territorio ispicese nel periodo estivo.

L’applicazione si può scaricare gratuitamente dai principali store digitali (Apple Store, Google Play e Huawei), ulteriori informazioni e delucidazioni sul sito www.junkerapp.it.

