Festeggiamenti S.Giorgio a Modica. Finale con rissa

I festeggiamenti in onore di San Giorgio a Modica timbrano la fine dopo due anni di lookdown. Quest’anno la lunga processione (circa 13 km) ha fatto un tragitto più lungo arrivando fino a Via Loreto Gallinara, ben oltre la farmacia del luogo, intitolata al santo patrono. Gli stessi festeggiamenti che, ad un certo punto, si sono mischiati con quelli degli ultras del Modica Calcio, tornati vincenti da Mazzarrone non solo della partita ma anche del campionato di Promozione. Tifosi e giocatori compresi.

Quest’ultima è stata una delle novità di stagione. Le altre sono state: una rissa scoppiata in Via Marchesa Tedeschi, tra il fuggi-fuggi generale, tra un paio di portatori e, si dice, un altro paio di infiltrati che, pare, avessero alzato il gomito; per la prima volta, il simulacro ha trovato le porte sbarrate della Chiesa di Santa Margherita (la leggenda indica la Santa come la fidanzata di San Giorgio) e di Santa Maria di Betlem, due tappe storiche della processione. Portoni chiusi, sembra, per il forte ritardo della processione.

Portone spalancato, invece, del Duomo di San Pietro, eterno rivale del Santo Cavaliere, che ogni anno è stato trovato tutto chiuso. Stavolta, invece, il vicario foreneo, Fra Antonello Abbate, ha aperto ed ha accolto, anche se all’esterno, il simulacro del co-patrono.

Fuochi d’artificio, infine, più spettacolari che rumorosi, diciamo più “giudiziosi”, per concludere la festa intorno alle 2 del 25 aprile.

