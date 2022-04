Da oggi Modica ha dedicato un Vicolo a Franco Ruta, l’imprenditore del cioccolato deceduto nel 2016.

Questo pittoresco scorcio di centro storico che ospita la storica Dolceria Bonajuto porterà per sempre il nome di un figlio di Modica che fatto tanto per la sua Città, promuovendo il cioccolato in tutto il mondo. È stato il sindaco Ignazio Abbate, insieme al figlio e alla moglie di Ruta, ad inaugurare il vicolo che si trova in Corso Umberto, difronte al Duomo di San Pietro.

Salva