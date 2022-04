Anniversario della liberazione celebrato a Monterosso Almo

Oggi nel borgo Monterosso si è svolta la manifestazione per ricordare il 77 esimo anniversario della liberazione dell’ Italia dal nazifascismo e per affermare i valori della libertà, della pace e della difesa dei valori della nostra costituzione . Il corteo, con in testa il sindaco Salvatore Pagano, si è mosso alle 9,30 da piazza San Giovanni verso la via Principessa Maria del Belgio, dove è stata posta una corona di alloro in nome del partigiano Pasquale Scollo. La cerimonia si è conclusa presso Villa D’Ispico, dove è stata posta una corona ai piedi della statua della Libertà.



Nella foto il sindaco durante la cerimonia a Villa d’ Iapico.

Salva