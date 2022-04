Calcio, il Frigintini contro lo Scicli completa festa modicana

Il Frigintini batte in casa lo Scicli per quattro a zero, conquista il meritato settimo posto e completa i festeggiamenti modicani, vista anche la vittoria del Modica a Mazzarrone e il salto in Eccellenza. Le reti della squadra allenata da Stefano Do Rosa(foto) sono state realizzate da Sangiorgio(doppietta), Iemmolo e Milana.

Un poker di reti ai cremisi del Calcio Scicli che da parte loro sono scesi sul terreno di gioco con il morale molto basso per la già certa retrocessione nella categoria inferiore. I rossoblù non hanno infierito e così il risultato è rimasto in bilico solamente per il punteggio e solamente nei primi 45’. Già al 6’ Spadaro ha avuto la prima occasione per portare in vantaggio i rossoblù di mister Di rosa. Poi è stata la volta di Sangiorgio (9’) a mancare la deviazione sotto porta per il gol. Risultato sbloccato subito dopo (11’) con un colpo di testa di Milana su cross di Assenza. Il risultato poteva assumere proporzioni più vistosi ma al 17’ Spadaro, al 30’ e al 34’ Occhipinti non sono stati lucidi nelle conclusioni e così il punteggio è rimasto invariato fino al doppio fischio del direttore di gara per il canonico riposo (o intervallo fra i due tempi) di 15’. Al rientro in campo la solita gara, con il Frigintini a mantenere un costante dominio territoriale e molte occasioni mancate per realizzare il gol (o i gol) della sicurezza. Marcature che arrivano puntuali all’11’ con Sangiorgio (2-0) e al 18’ di Giorgio Iemmolo con un bel tiro al volo del limite dell’area di rigore per il 3-0. Fioccano le occasioni da rete per i rossoblù modicani, mentre con tutta la buona volontà gli ospiti non riescono ad impensierire il numero uno La Licata. Al 40’ il gol del 4-0 siglato ancora da Sangiorgio e poi tutti ad attendere il triplice fischio finale del direttore di gara.

FRIGINTINI 4

CALCIO SCICLI 0

Frigintini: La Licata, Pisana, Assenza, Gugliotta (19’ st. Galfo), Pianese (19’ st. Corallo), Di Martino, Sangiorgio, Milana (25’ st. Drago), Occhipinti (30’ st. Calabrese), Noukri, Spadaro (8’ st. Iemmolo). All. Di Rosa

Calcio Scicli: Poidomani, Carnemolla, Adamo, Mcini, Dominici, Dongola, Cuddemi (8’ st. Rinzo), Padua, Trovato, Donzella, Monopoli. All. Orlando

Arbitro: Pierpaolo Longo (Catania); Assistenti: Pierluigi Di Mari (Siracusa), Salvatore Rubino (Catania)

Reti: pt.10’ Milana, st. 11’, 43’ Sangiorgio, 18’ Iemmolo

Salva