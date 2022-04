Il Modica espugna il campo della capolista Mazzarrone e fa il sorpasso in classifica proprio all’ultima giornata e vola in Eccellenza. I rossoblu hanno realizzato un gol per tempo. Il primo con Pellegrino che si è avventato sulla palla respinta da portiere Parlagreco su tiro di Algodirin e nel secondo tempo di Genovese, direttamente da calcio d’angolo. Il Modica ha sempre mostrato di potere gestire la partita senza rischiare mai più di tanto.

