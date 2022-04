Modica. Spiragli positivi per il riutilizzo dei locali dell’ex tribunale

Il Consigliere comunale, Marcello Medica, ha preso contatti con la Senatrice del M5S, Felicia Gaudiano, prima firmataria del disegno di legge per la riattivazione dei Tribunali soppressi di Modica, Mistretta e Nicosia, per capire se ci possano essere i margini, magari attraverso un emendamento, per fare rientrare il Tribunale di Modica tra le sedi da riattivare.

“A questi primi contatti – dichiara Medica – seguiranno incontri di confronto per individuare insieme la via per fare rientrare in qualche modo la struttura giudiziaria modicana tra i nuovi criteri previsti dal disegno di legge, al fine della sua riapertura. Insomma – conclude Medica –, gli strumenti ci sono, a questo punto basta soltanto la buona volontà, in questo scorcio di legislatura, per emanare dei provvedimenti legislativi atti alla riattivazione di parte delle sedi soppresse la cui chiusura anziché apportare benefici ha prodotto soltanto disservizi per la cittadinanza”.

