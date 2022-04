Mazzarrone-Modica si giocherà a porte aperte. E’ arrivata la comunicazione dal centro etneo e, dunque, gli spalti dell’unica-ridotta tribuna potranno ospitare il pubblico. Ai tifosi del Nodica sono stati destinati 50 biglietti.

La gara è in programma domenica pomeriggio e vale la promozione in Eccellenza. Il Mazzarrone è in testa con due punti di vantaggio sul Modica.

