Aido Ragusa. Due giorni di incontri e dibattiti sulla donazione

Nei giorni 24 e 25 Aprile 2022 a cura dell’Aido, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Ragusa e il Centro Regionale Trapianti Sicilia sono state organizzate due giornate di incontri con la cittadinanza sull’importanza della donazione degli organi e tessuti.

Nel programma è inserito anche un momento formativo per gli operatori della sanità e i volontari Aido nella sala “Conferenza del Comune di Ragusa Ibla 1 piano – sede dell’AIDO di piazza Pola.

Incontri con la cittadinanza, per informare e formare le persone che richiedono chiarimenti sulla dichiarazione di volontà, il perché è importante Donare.

Domenica 24 aprile, a partire dalle 10,30 nello stand info point AIDO, in Piazza Pola, distribuzione del materiale di informazione e divulgazione di “Donazione Parlane Oggi “– Ragusa Ibla sede AIDO – messa a disposizione dal comune di Ragusa.

L’AIDO – Associazione impegnata a diffondere la cultura della Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, per fini di trapianto – sarà presente con i propri volontari per lasciare il messaggio che “un sì alla donazione può salvare tante persone in lista di attesa. Un donatore con il trapianto, può dare vita tramite anche a sette persone!”

Ricordiamo il grande gesto di civiltà dei genitori di Nicholas Green.

