Concessione Borse di studio. Vittoria, Giunta penalizza chi era in graduatoria

La Giunta municipale di Vittoria ha stravolto i criteri per la concessione delle borse lavoro per disoccupati”. E’ quanto dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giuseppe Scuderi che, dopo avere partecipato ai lavori appositamente convocati dalla commissione Trasparenza, di cui fa parte in qualità di componente, non può esimersi dal sottolineare “la superficialità e l’arroganza di questa Amministrazione. Alla mia domanda, infatti – continua – rivolta per sapere con quale criterio si è provveduto, dopo poche settimane dall’elezione del sindaco, a inserire 10 borse lavoro scavalcando soggetti già in graduatoria, persone bisognose, a favore di presunti sostenitori e candidati nelle liste del sindaco, le risposte sono state imbarazzanti. Basti pensare che l’assessore Cesare Campailla, presente ai lavori, voleva non farmi parlare più perché, a suo dire, un consigliere non può formulare certe domande tecniche e avrei dovuto riproporla in un altro modo. Il problema è sempre lo stesso. Il vizio di questa Amministrazione è cercare di mettere a tacere chi si preoccupa dei cittadini e soprattutto dei più bisognosi. Inoltre, sempre Campailla ha detto che, per l’occasione, lui non vestiva i panni dell’assessore ma che, in questo contesto, era semplicemente un consigliere. Insomma, siamo alle comiche. Basti pensare che Campailla, quando in Consiglio comunale riceve domande tecniche, fa rispondere i dirigenti. Stavolta, a suo dire, i dirigenti non potevano rispondere tecnicamente però neanche lui poteva farlo non essendo nelle vesti di assessore. Insomma, davvero difficile aggiungere altro. Sta di fatto che il bando è stato modificato e con quello nuovo l’Amministrazione comunale può chiamare a proprio piacimento, senza tenere conto della graduatoria, 25 persone. Quindi, ci viene da fare una riflessione politica lanciando un messaggio ai disoccupati: mettevi il cuore in pace perché, seppur in graduatoria, a meno che non siate stati o siate tuttora attivisti del sindaco, è molto probabile che non vi chiameranno. Sappiatelo”.

