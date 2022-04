Crolla parte del Teatro Concordia a Ragusa. Nessun ferito

Crolla una parte del Teatro Concordia di Via Ecce Homo Ragusa. Per fortuna non si registrano feriti. L’ex teatro comunale, successivamente come cinema, è interessato da interventi di riqualificazione ad opera del Comune. Durante la notte si sono verificati alcuni crolli interni. Il sindaco, Peppe Cassì, ha annunciato l’accaduto «Stanotte si è verificato un crollo nel cantiere del Teatro Concordia. Hanno ceduto alcune strutture murarie interne alla palazzina attigua allo spazio teatrale vero e proprio. Il crollo non ha avuto ripercussioni e non ha causato danni a persone o cose». Il Comune e l’impresa hanno avviato le operazioni di verifica per accertare le cause del crollo e la stabilità della struttura.

Salva