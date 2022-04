Ragusa. La 3°B dell’Istituto Schininà vince concorso Parlawiki

La classe 3 B dell’istituto comprensivo “Maria Schininà” vince il concorso nazionale Parlawiki indetto dalla Camera dei deputati in collaborazione con il Ministero della Pubblica istruzione. L’unica scuola della Sicilia arrivata in finale con l’originale video “Striscia la salute” ha ottenuto il maggior numero di preferenze. La votazione si è svolta online fino al 18 aprile e tutto il territorio ha sostenuto con entusiasmo il lavoro svolto dai ragazzi. La classe 3 B sarà invitata alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Palazzo Montecitorio. I ragazzi ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla vittoria esprimendo il proprio voto. “Siamo molto felici – dichiara il Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Palummeri – di avere raggiunto la vittoria nel concorso nazionale, Parlawiki, edizione 2021/2022, istituito dalla Camera dei Deputati, dall’anno scolastico 2008/2009. Siamo stati in competizione con molte scuole italiane e siamo stati l’unica scuola secondaria di I grado della Sicilia ad essere scelta per competere. Il progetto nazionale Parlawiki mira a far riflettere gli studenti su temi di loro interesse, mettendo in evidenza l’importanza del confronto democratico, avvicinando gli studenti alle Istituzioni e promuovendone il senso civico.I nostri studenti hanno scelto di affrontare il tema della difesa del diritti alla salute, art.32 della Costituzione Italiana. I nostri studenti hanno incontrato i vertici dell’Asp 7 di Ragusa, in particolare il direttore Dott. Aliquó, che è stato intervistato dai ragazzi ed ha fornito ampie spiegazioni sul complesso funzionamento del sistema sanitario. Il lavoro è stato impegnativo ed il prodotto finale proposto al Concorso Nazionale, è stato un video, i cui protagonisti sono i nostri studenti che hanno ricreato le piccole vicende quotidiane di cui sono vittima i cittadini, ma nel contempo sono diventati anche dei “giornalisti in erba”, cercando di comprendere, attraverso opportune domande, le reali criticità, cercando di avere un atteggiamento non giudicante ma di ricerca della verità. Crediamo che questo progetto, ben condotto dalle prof.sse Graniti Daniela e Divita Cettina, abbia sviluppato un maggior senso critico e riflessivo negli studenti. Non bisogna mai fermarsi alla superficie delle cose ma andare sempre in cerca di risposte e di verità: questo è l’insegnamento che i nostri studenti hanno maggiormente colto, senza dimenticare l’importanza del dialogo e della conoscenza delle istituzioni del territorio”

