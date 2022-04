Pozzallo. Disponibile il servizio dei traduttori per minori ucraini

Sono sempre più i minori – profughi della guerra russa in Ucraina – fuggiti dal conflitto, che si trovano a Pozzallo e sono stati accolti nelle nostre scuole.

Il Comune di Pozzallo per venire incontro alla richiesta avanzata da parte del Circolo Didattico, che al momento registra la presenza di sette bambini ucraini, si è attivato per poter fornire in tempi brevi e per un limitato periodo di tempo, traduttori in lingua ucraina residenti nel territorio comunale che hanno manifestato piena disponibilità.

Il Servizio partirà in questi giorni negli altri Istituti Scolastici che hanno avanzato richiesta.

Il servizio è essenziale per l’inclusione e l’integrazione di questi bambini ed è già iniziato riscontrando apprezzamento da parte del corpo docenti ma soprattutto dei bambini stessi.

Inoltre l’Assessorato ai Servizi Sociali, in accordo con l’Asp di Ragusa, garantirà un supporto psicologico ai nuclei familiari ucraini.

“Questo aiuto vuole essere un modo per manifestare la nostra vicinanza al popolo ucraino duramente colpito dalla guerra, facilitando la loro permanenza nella nostra città, da sempre propensa all’accoglienza e all’inclusione” afferma il Vicesindaco Alessandra Azzarelli.

