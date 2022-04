Recupero dei Tribunali soppressi. Galazzo: “Non è una fake”

L’Assemblea Regionale Siciliana, dopo lunghe peripezie e incidenti di percorso che, per ben 29 volte “per mancanza di numero legale” hanno provocato il rinvio del punto all’ordine del giorno riguardante il ripristino dei Tribunali di Modica, Mistretta e Nicosia, ha, finalmente, approvato il provvedimento. Non ancora, ovviamente. Certo è che, d’ora in avanti, il percorso per raggiungere l’obiettivo finale diventa più agevole. Spetta adesso al Governo nazionale e al Parlamento concludere il ragionevole iter avviato da diverse Regioni, fra cui la Sicilia.

La notizia, al di là dei soliti furbi che sanno tutto e quando non sanno inventano, superato l’enorme ritardo accumulato dall’Assemblea Regionale Siciliana, riveste, senza dubbio alcuno, notevole importanza. Soprattutto perché a presiedere il Comitato Pro Tribunale di Modica è l’avvocato Enzo Galazzo,

La battaglia fin qui condotta fra le perplessità di molte persone, compresa anche buona parte di addetti ai lavori, è merito del Comitato Pro Tribunale di Modica e delle associazioni e componenti varie ad esso collegate.

Il risultato raggiunto dal Comitato con in testa, appunto, Galazzo e, non dimentichiamo, il compianto avvocato Carmelo Scarso, catalizza inevitabilmente l’attenzione della pubblica opinione su competenze, esperienza e capacità.

“La cosa certa – spiega Galazzo – è che la notizia sul Tribunale di Modica è vera, verissima.

Non si tratta di certo di una delle solite “fake news” … ad usum delphini”.

