Perché passare alla sigaretta elettronica

Ecco 5 buoni motivi per passare dalle classiche ‘bionde’ allo svapo

Quando si cerca un metodo per riuscire a smettere di fumare, uno dei consigli più ricorrenti, sia sul web sia nella vita di tutti i giorni, è sicuramente quello di optare per la sigaretta elettronica.

Effettivamente le ragioni per valutare di passare dalle ‘bionde’ alla e-cigarette sono tante.

Oggi il mondo del vaping si è sviluppato tantissimo, quindi reperire i migliori dispositivi e i prodotti per la e-cigarette non è più complicato come un tempo (scegli i tuoi liquidi svapo direttamente online).

Non solo. Diversi studi e ricerche hanno evidenziato come la sigaretta elettronica, oltre ad avere tanti altri vantaggi, possa aiutare a smettere di fumare anche i tabagisti più ostinati.

In questo articolo abbiamo voluto elencare 5 motivi per cui dovresti considerare di passare alla e-cigarette per abbandonare il vizio del fumo.

1) Dalle bionde alla e-cig: la tua salute ringrazia

Non è più un mistero: chi abbandona le sigarette analogiche per passare al vaping può migliorare di gran lunga lo stato della propria salute.

Ti stai chiedendo per quale motivo?

Innanzitutto perché le sigarette normali, con il processo di combustione che permette loro di produrre fumo, sprigionano migliaia di sostanze nocive, causa di numerose malattie al sistema cardio-vascolare e all’apparato respiratorio.

Passando alla sigaretta elettronica si può ridurre l’inalazione di questi agenti volatili pericolosi fino al 95%, in quanto il funzionamento dei dispositivi per lo svapo non prevede alcuna combustione.

A poche settimane dal passaggio al vaping è possibile constatare un miglioramento delle proprie capacità respiratorie (la sensazione di fiato corto tipica dei fumatori pian piano svanisce), si riscoprono sapori e profumi che ormai non si riusciva più a sentire. E non solo, il colorito della pelle si accende, ci si sente più attivi e vitali e la classica tosse da fumatore con il passare del tempo diventa solo un brutto ricordo.

2) Con la e-cigarette si può sconfiggere la dipendenza da nicotina

Chi fa parte di quelle persone che hanno provato più e più volte a smettere di fumare senza mai riuscirci in modo definitivo, sa bene che ruolo abbia giocato la dipendenza da nicotina sul suo insuccesso.

Già poco tempo dopo aver fumato l’ultima ‘bionda’, infatti, di solito si manifestano mal di testa, nausea, capogiri, nervosismo e altri sintomi tipici dell’astinenza.

Ecco, uno dei motivi per cui passare allo svapo è vantaggioso sta proprio nel fatto che consente di evitare questa fase.

Se ti stai chiedendo come, la risposta sta nei liquidi per sigaretta elettronica con nicotina. Inizialmente è consigliabile scegliere un liquido contenente più o meno lo stesso quantitativo di nicotina che si assumeva con le sigarette classiche, per poi passare a dei liquidi che ne contengono sempre meno.

Procedendo per gradi è possibile evitare le crisi d’astinenzae liberarsi dalla dipendenza da nicotina una volta per tutte!

Ma l’uso della e-cigarette non aiuta solo in questo senso.

Anche il fatto di poter continuare a mantenere la gestualità del fumare e di non dover modificare radicalmente le proprie abitudini aiuta a sentirsi più tranquilli e limita gli impulsi a tornare sui propri passi.

3) Con lo svapo il risparmio è assicurato

Al contrario di quanto pensano in molti, considerando tutte le spese, nel corso di un anno si spende molto meno per svapare che per fumare le sigarette analogiche.

Secondo quanto riportato in un articolo della Fondazione Umberto Veronesi, pare che un italiano su tre spenda mediamente almeno 100 euro al mese per l’acquisto delle sigarette (stiamo parlando di più di 1200 euro all’anno).

Chi inizia a svapare, invece, inizialmente deve considerare la spesa per l’acquisto della e-cigarette (mediamente dai 30 ai 50 euro), poi l’acquisto di qualche pezzo di ricambio e dei liquidi svapo (circa 50 euro al mese).

In totale, quindi, un vaper arriva a spendere soltanto 650 euro all’anno. Una bella differenza!

4) SOS fumo passivo: con la sigaretta elettronica non è più un problema

L’idea di optare per la sigaretta elettronica dovrebbe essere presa in considerazione, se non per sé stessi, almeno per il bene di chi è costretto a respirare il fumo passivo.

Sono tante le realtà familiari in cui adulti, bambini e animali vengono costantemente esposti all’inalazione di fumo passivo.

È bene ricordare, infatti, che i danni che arreca questo fenomeno non devono assolutamente essere sottovalutati.

Se si sostituisce la sigaretta analogica con quella elettronica, però, questo problema viene meno in quanto il vapore emesso dal dispositivo per lo svapo non causa danni a chi sta attorno ai vaper.

Inoltre, anche l’odore sprigionato dalla e-cig non risulta pungente e persistente come quello del fumo delle classiche sigarette, pertanto il beneficio si ripercuote anche sugli indumenti e sugli ambienti della casa.

5) Passando al vaping puoi dare libero sfogo alla tua fantasia

Per finire, un altro motivo per passare dalle sigarette analogiche a quelle elettriche è la possibilità di sperimentare tanti aromi e densità di vapore differenti.

A seconda dei propri gusti personali, infatti, si può scegliere di svapare liquidi aromatizzati al tabacco (i liquidi tabaccosi), oppure di provare i liquidi fruttati, cremosi o dei mix di sapori del tutto originali.

A seconda della miscela del liquido base, inoltre, si può personalizzare la densità del vapore per creare degli enormi nuvoloni profumati o per simulare il più possibile il fumo delle classiche ‘bionde’.

Insomma, l’esperienza di svapo può essere personalizzata a tutto tondo!

In conclusione

I motivi per passare dalle classiche sigarette analogiche alla sigaretta elettronica sono tanti e riguardano sia la salute sia tanti altri aspetti.

Naturalmente anche l’uso della e-cigarette non è del tutto privo di rischi, ecco perché per evitare intossicazioni o problemi di altra sorta è importante assicurarsi di utilizzare solo ed esclusivamente dispositivi a norma e liquidi di qualità (come quelli in vendita su Terpy).

