Indubbiamente un’eccellente penna della satira e dell’umorismo nero, quella di Samuel Langhorne Clemens, passato alla storia come Mark Twain, uno degli scrittori americani più importanti e famosi del diciannovesimo secolo. Oltre ai suoi libri, veri classici della letteratura universale, Twain ha avuto anche una carriera di successo come comico. Tuttavia, sono i suoi romanzi quelli che gli sono valsi la fama universale. Mark Twain nacque il 30 novembre 1835 in Florida, una cittadina della contea di Monroe, Missouri, e morì il 21 aprile 1910, all’età di 74 anni. Qui condividiamo cinque opere lasciate in eredità al mondo da Mark Twain.

Uno yankee alla corte di Re Artù

Twain aveva una profonda fiducia nella rivoluzione industriale e nei progetti tecnologici dell’ultima metà del diciannovesimo secolo; lo stesso progresso gli ha causato scetticismo e delusione che, secondo i critici letterari, è stata evidenziata in “Uno yankee alla corte di re Artù”. Inizia prendendo in giro e ironizzando sul passato medievale e termina mettendo in discussione la superiorità del presente moderno e industrializzato. Dopo aver subito un colpo alla testa, in modo inspiegabile e inspiegabile, uno “yankee” (americano) viene trasportato indietro nel tempo e porta con sé tutte le conoscenze tecnologiche del 19° secolo e la sua ideologia repubblicana e protestante.

Le avventure di Tom Sawyer

È il più noto dei suoi lavori, ed è stato un momento per rivivere l’infanzia e l’adolescenza mescolandole con la finzione. Sebbene il romanzo sia una storia per bambini, piena di avventure e gli eroi sono i bambini, ha anche un messaggio chiaro e diretto per gli adulti. Le avventure di Tom Sawyer è la storia di alcuni mesi della vita di questo ragazzo che vive in una piccola città nel sud-ovest degli Stati Uniti sulle rive del Mississippi. Tom è stato cresciuto da sua zia Polly, che sebbene lo ami dal profondo del cuore, lo sottopone anche a una disciplina che sembra assurda e spiacevole. Tom vede il mondo in un modo molto diverso dagli adulti con cui deve convivere. Più selvaggio e ribelle contro questo universo di anziani è il suo amico Huckleberry Finn, il compagno ideale di Tom invidiato dagli altri bambini e, in una certa misura, dallo stesso Tom. Insieme vivranno avventure umoristiche e drammatiche dalle quali potranno uscirne con più successo di quanto qualsiasi adulto avrebbe potuto fare.

Il principe e il povero

Il principe e il povero è una narrativa storica scritta da Mark Twain. Fu pubblicato nel 1881 da James R. Osgood & Co in Canada. Questa storia è considerata una storia per bambini perché utilizza due ragazzi di nome Edward Tudor e Tom Canty come personaggi principali. Sebbene sembri una storia per bambini a più livelli, in realtà mostra la disuguaglianza sociale in Inghilterra in quel momento. Twain, per i suoi racconti, vuole sempre presentare e criticare la disuguaglianza sociale e il razzismo tra la società di classe superiore e quella inferiore. Attraverso questa storia, mostra al lettore una vita diversa della classe superiore e inferiore della società. Alcuni critici affermano che Il principe e il povero è una deliziosa satira del passato romantico dell’Inghilterra e un’allegra commedia sull’infanzia piena della stessa ironia ironica che tira fuori il meglio dai racconti di Mark Twain. Combina il suo fascino per il passato romantico dell’Europa con la sua naturale inclinazione a fare satira sulle ingiustizie e le convenzioni sociali del suo tempo. Sebbene il problema di questa storia sia solo qualcosa di banale e narrato in modo leggero, Twain ha un messaggio profondo attraverso i personaggi e gli eventi della storia.

Le avventure di Huckleberry Finn

Un classico pezzo di letteratura, un meraviglioso ritratto della vita lungo il fiume Mississippi e del passato. Huckleberry Finn è un giovane selvaggio, avventuroso e autosufficiente che trova la sua strada lungo il fiume con uno schiavo in fuga. Furti, superstizioni e inganni descrivono il viaggio di Huck Finn e Jim insieme. Si imbattono in famiglie rivali, truffatori mentre cercano di andare a nord. Mark Twain dipinge un quadro vivido della vita nel sud con la schiavitù in un modo che mostra che non tutti credevano la stessa cosa. Una storia davvero divertente e interessante, Le avventure di Huckleberry Finn è un libro che interesserà anche il lettore più disinteressato.

La vita sul Mississippi

Questo libro del 1883 è il prodotto delle sue esperienze come pilota su un piroscafo fluviale prima della guerra civile (1861-1865) ed è considerato il primo originale dattiloscritto pervenuto a un editore. Un commovente resoconto del passato scomparso dell’America. Il libro che ha fatto guadagnare a Mark Twain il suo primo riconoscimento come scrittore. Storia romantica di un fiume possente, racconto autobiografico dei primi giorni dei battelli a vapore di Mark Twain e deposito di aneddoti e schizzi umoristici, La vita sul Mississippi è la materia prima da cui Twain ha scritto il suo miglior romanzo: Le avventure di Huckleberry Finn.

