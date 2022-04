Marina di Ragusa al centro della vela giovanile italiana

Tutto pronto al porto turistico di Marina di Ragusa che, grazie al Circolo velico Kaucana, ritorna protagonista nell’ambito della vela nazionale. Da sabato a lunedì, infatti, su incarico della Federazione italiana vela e dell’Associazione italiana classe Optimist, il Cvk si occuperà della prima selezione nazionale per il campionato europeo e mondiale che si svolgerà nello specchio d’acqua antistante la struttura portuale di Marina. Sono 140 i partecipanti dopo le Interzonali. E già da oggi al via i controlli di stazza che apriranno, di fatto, la selezione nazionale. In lizza gli atleti dagli 11 ai 14 anni qualificatisi agli appuntamenti delle scorse settimane a Senigallia, Riva del Garda, Civitavecchia e Ortona. Ci sono, tra l’altro, appartenenti alle società Fraglia Riva Malcesine, Centro Nautico Bardolino, Circolo Vela Muggia, Società Canottieri Garda Salò, giusto per parlare dei sodalizi più distanti dal capoluogo ibleo. I controlli preventivi di stazza proseguiranno anche domani. Sabato le prime regate. Prevista anche la presenza del presidente della Federazione italiana vela, Francesco Ettore, del vicepresidente Giuseppe D’Amico, dei consiglieri nazionali Ignazio Pipitone e Ivan Branciamore, del presidente della Settima zona, Francesco Zappulla, del segretario nazionale della classe Optimist Walter Cavallucci e dei tecnici di classe Marcello Meringolo, Simone Gesi e Giuseppe Palumbo.

I dirigenti del Circolo Velico Kaucana si stanno spendendo al massimo per fare sì che tutto possa riuscire per il meglio e per meritare in pieno la fiducia accordata dagli organismi federali nel delegare il sodalizio ibleo all’organizzazione di una manifestazione di respiro nazionale. Grazie a questo evento, il porto turistico di Marina di Ragusa e il Circolo velico Kaucana sono consacrati come sicuro punto di riferimento per l’organizzazione di manifestazioni sportive di livello sempre crescente. Il presidente del Cvk, Giuseppe Causapruno, dichiara: “Tra l’altro, la ricaduta, in termini turistici, è davvero eccezionale, visto e considerato che tutte le strutture ricettive del territorio sono piene. Oltre agli atleti, infatti, anche i loro accompagnatori. E, quindi, si garantisce una presenza importante in termini turistici”. Insomma, grazie all’attività del Circolo velico Kaucana si afferma, in tutto il litorale ibleo, una nuova prospettiva turistica associata allo sport della vela.

