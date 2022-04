Pozzallo. Approvato il bilancio di previsione 2022 2024

Il Consiglio Comunale di Pozzallo ha esitato il bilancio di previsione 2022/2024 ed il piano economico finanziario della Tari col voto favorevole di tutti e sette consiglieri di maggioranza e di tre consiglieri di minoranza (Monte, Zocco e Sparacino) che si sono astenuti.

In sede di discussione e votazione, si è purtroppo registrata l’assenza di diversi consiglieri di minoranza, 6 per l’esattezza, che non hanno invece presenziato alla seduta.

Sull’esito della votazione, il Sindaco R. Ammatuna ha dichiarato: “La seduta consiliare di oggi certifica ancora una volta che il bilancio del Comune di Pozzallo è sano, che i conti sono in ordine e che nessun aumento di tasse e tributi vi è a carico dei cittadini pozzallesi”.

Secondo il Sindaco, “nemmeno un euro è stato chiesto ai cittadini di Pozzallo che non avranno rincari di alcun tipo. Ma non solo, questo bilancio contiene svariate somme per opere pubbliche ed investimenti che sono il frutto di anni intensi di lavoro svolto in questi cinque anni e che, con orgoglio, lasciamo in eredità alle future generazioni”.

Accanto a questo, aggiunge ancora il Sindaco “vi sarà un, sia pur leggero, abbassamento della tassa sui rifiuti che, grazie ai dati della raccolta differenziata ed al laborioso lavoro degli uffici comunali, da qui ai prossimi anni scenderà ancora ad esclusivo beneficio delle famiglie e delle imprese pozzallesi”.

Conclude il Sindaco: “Non posso non ringraziare gli uffici comunali, il dirigente dell’Ufficio finanziario dr. C. Lorefice e soprattutto il Consiglio Comunale che, seppur con diverse assenze, ha dato prova di grande maturità nell’aver esitato favorevolmente, nell’esclusivo interesse della città, ambedue gli strumenti economico-finanziari che contribuiranno, e non poco, alla crescita della nostra città”.

