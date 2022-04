Pallamano. L’U20 della KeyJey Ragusa impegnata a Imola

Trasferta da dimenticare per l’U20 della KeyJey Ragusa che, impegnata nelle gare di Youth league tenutesi lo scorso fine settimana a Imola, è andata incontro a tre sconfitte. Gli iblei sono risultati battuti dal team Romagna, dal Camerano e dal Tavarnelle. Una tre giorni da archiviare al più presto anche perché oggi la KeyJey Ragusa, nel campionato nazionale di Serie A2 di pallamano maschile, sarà impegnata nel recupero dell’incontro con il Benevento che non era stato possibile disputare a suo tempo per motivi di carattere sanitario. I ragusani saranno in trasferta per un match molto ostico che prenderà il via a partire dalle 18,30. “E’ una sfida assolutamente complessa – sottolineano dalla società ragusana – e che, allo stesso tempo, può risultare fondamentale perché ci giochiamo quel secondo posto che per noi diventa molto importante anche perché abbiamo lavorato parecchio e riteniamo di meritare una certa attenzione sul fronte dei risultati. Daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo prefissato anche se sappiamo che con i campani non si scherza”. Coach Gulino potrà contare sulla migliore formazione e cercherà di contrastare nella maniera adeguata la forza dei locali.

