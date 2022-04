A Ragusa gli eventi di “A.D. 1693 – la memoria e l’orgoglio”

Gli eventi culturali della 8^ edizione di “A.D. 1693 – la memoria e l’orgoglio”, celebrazione annuale a Ragusa per ricordare il terribile terremoto dell’11 gennaio del 1693 e la rinascita barocca, che erano stati programmati lo scorso gennaio ed annullati per problemi logistici legati alla situazione sanitaria, verranno recuperati e proposti il 29 e il 30 aprile prossimi.

Sarà quindi possibile svolgere le conferenze previste per questa edizione, moderate da Stefano Vaccaro, che permettono un momento di approfondimento della Storia locale e che si concentrano anche sul fenomeno sismico e sul come affrontare, nella maniera corretta e consapevole, un eventuale terremoto.

Di seguito il programma delle iniziative.

-Venerdì 29 aprile 2022 – ore 18.30, Centro Commerciale Culturale

“Terremoti: se li conosci non li t(r)emi” Conferenza dinamica/interattiva con il PhD Roberto Guardo, geofisico e vulcanologo, introdotta da “Ragusa: una città da ascoltare – la rievocazione sonora del terremoto” a cura di Giovanni Depetro, musicologo. Modera: Simone Digrandi

-Sabato 30 aprile 2022 – ore 18.00, Centro Commerciale Culturale

“La rovina e l’oblio: il recupero della memoria Attraverso le fonti d’archivio”, Dott. Vincenzo Cassì, direttore Archivio di Stato di Ragusa

“Ragusa prima del 1693”, Sac. Giuseppe Antoci, direttore Archivio Storico Diocesi di Ragusa

