ONU. Giornata riconoscimento lingue: oggi tocca al cinese

Nel 2010 le Nazioni Unite (ONU) hanno concesso una giornata di riconoscimento per ciascuna delle lingue ufficiali utilizzate durante i forum dell’organizzazione (inglese, francese, arabo, cinese, russo e spagnolo). Il 20 aprile è stato scelto per promuovere la lingua cinese. Questa celebrazione rappresenta un tributo a Cang Jie, considerato l’inventore dei caratteri cinesi più di 5.000 anni fa.

Di seguito alcune parole utili nell’uso quotidiano, se ti rechi in Cina.

Grazie! (xiè xie) 谢谢!

Il modo più comune per ringraziare i favori ricevuti.

Prego (bú yòng xiè) 不用谢

Si traduce come “non è necessario ringraziare”, è la risposta dopo un ringraziamento.

Ciao (nǐ hǎo) 你好

In cinese, per salutare, i caratteri 你 (tu) e 好 (bene) sono combinati.

Dov’è il bagno? (xǐ shǒu jiān zài nǎ lǐ?) 洗手间在哪里?

Questa è una delle frasi più importanti da imparare. È normale che ti rispondano indicandoti la direzione, quindi dovrai anche riconoscere i caratteri per maschi e femmine (男 maschio 女femmina).

Aiuto! (jiù mìng) 救命

Memorizza bene questa frase, perché non sai se potresti averne bisogno.

No/negazione (méiyǒu) 没有

È una delle parole più usate, in quanto serve per rispondere negativamente a domande del tipo SI o NO.

Fattura! (mǎi dān) 买单

I ristoranti in Cina sono solitamente molto rumorosi e probabilmente dovrai urlare per farti capire. 请 (Per favore – Qǐng) a squarciagola una volta che hai finito di mangiare.

Quanto? (zhè ge duō shao qián?) 这个多少钱

Utile se fai shopping e vuoi conoscere il prezzo di un prodotto.

Come si dice questo in cinese? (zhè ge yòng hàn yǔ zěn me shuō?) 这个用汉语怎么说

Approfitta del tuo viaggio attraverso la Cina e impara alcune frasi. I cinesi sono persone molto amichevoli e se ti vedono interessato alla loro lingua, ti aiuteranno a pronunciarla correttamente.

Puoi ripetere per favore? (qǐng zài shuō yī biàn)请再说一遍

Con queste frasi, il tuo interlocutore ripeterà di nuovo ciò che ha appena detto, in modo che tu possa capirlo.

