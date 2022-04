Assicurazione moto: quali garanzie accessorie includere nel pacchetto?

Tra i fattori che influiscono sul premio dell’assicurazione moto, sicuramente le garanzie accessorie occupano uno spazio importante. A seconda delle coperture extra che si sceglie di aggiungere al proprio pacchetto assicurativo infatti si va a spendere di più rispetto alla sola RC obbligatoria per legge. È tuttavia importante precisare che la Responsabilità Civile non è sufficiente per viaggiare in totale serenità e sentirsi effettivamente tutelati, sia per quanto riguarda la propria persona che il veicolo. Oggi vediamo dunque quali sono le garanzie accessorie più consigliate: quelle che vale la pena prendere in considerazione ed includere nel proprio pacchetto. Per avere maggiori informazioni e confrontare le offerte delle varie compagnie vi rimandiamo alla sezione assicurazioni moto di Facile.it in cui trovate tutti i dettagli.

# Garanzia furto incendio

La furto incendio è una delle garanzie accessorie più utili per chi stipula un’assicurazione per la moto, in quanto permette di essere tutelati ed ottenere un rimborso sia nel caso il veicolo dovesse andare a fuoco che nel caso si dovesse subire un furto. Naturalmente, è importante controllare i massimali previsti così come la franchigia eventualmente applicata.

# Garanzia infortuni del conducente

Altrettanto utile è la garanzia infortuni del conducente, che copre le spese relative ai danni subiti da chi è alla guida del veicolo in caso di incidente. È infatti importante ricordare che la RC copre esclusivamente i danni a terzi.

# Kasko

La kasko è la garanzia accessoria più costosa, che però quando si stipula un’assicurazione moto conviene prendere seriamente in considerazione. Offre infatti una tutela in caso di collisioni, ribaltamento o uscite di strada per responsabilità del conducente: eventi che purtroppo per chi viaggia in moto non sono così tanto rari.

# Garanzia assistenza stradale

Tra le garanzie accessorie più consigliate troviamo infine l’assistenza stradale, utile in tutti i casi in cui ci si dovesse trovare in panne e si necessitasse dell’intervento di un carro attrezzi. Questa copertura non ha costi eccessivi ed è anche per tale ragione che conviene includerla nel proprio pacchetto assicurativo.

Oltre a queste, che sono le garanzie extra più consigliate in assoluto per coloro che stipulano un’assicurazione moto, ce ne sono altre che si possono includere nel pacchetto a seconda delle proprie esigenze e del proprio stile di guida. Dalla kasko abbigliamento che copre anche i danni al casco alla tutela legale alla rinuncia alla rivalsa.

Garanzie accessorie: a cosa prestare attenzione

Quando si includono le garanzie accessorie nel proprio pacchetto assicurativo il premio naturalmente aumenta. Questo è inevitabile, ma è importante prestare attenzione ad alcuni dettagli prima di confermare il contratto con la compagnia. Fondamentali sono i massimali previsti, ossia la cifra massima che la compagnia rimborsa: se questa è troppo bassa, potrebbe non essere conveniente. Allo stesso modo, è fondamentale controllare l’eventuale applicazione di una franchigia, che invece corrisponde alla cifra sotto la quale la compagnia non è tenuta al rimborso. Se questa è troppo alta, non è vantaggiosa in quanto si rischia di dover sostenere tutta la spesa di tasca propria senza ottenere nulla.

