Modica. Rientrano e trovano i ladri in casa

Una famiglia modicana si è trovata i ladri in casa mentre rientrava. Il fatto si è registrato in Contrada Beneventano, sulla Via Modica-Ispica, alcuni giorni fa. Appena rincasati, i proprietari hanno sorpreso due persone, armate di coltello. C’è stata una colluttazione, quindi i malviventi hanno tentato la fuga con l’auto delle vittime dove questi ultimi avevano lasciato il figlio di sette anni. Il ladro, non riuscendo a fare manovra, è finito in mezzo ai campi, distruggendo la macchina. Il minore, fortunatamente, è rimasto incolume. La madre ha riportato, invece, nella colluttazione, una frattura al piede. A quel punto i malviventi sono fuggiti a piedi. Sono in corso le indagini. Pare che nella vicenda sia coinvolta una terza persona, il cosiddetto “palo” che sarebbe stato individuato.

