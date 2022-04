Elezioni a Pozzallo. Ci saranno ancora casi di ineleggibilità?

Chiara la normativa regionale che disciplina i casi di incompatibilità ed ineleggibilità per i candidati al Consiglio comunale. Succede tuttavia, sempre più spesso, di assistere alla sistematica violazione della normativa vigente.

Due i fattori determinanti: I) La spericolatezza di chi, pur di racimolare voti, è pronto a tutto;

II) La pochezza umana e sociale di quei cittadini sempre pronti a lamentarsi, salvo poi non avere il coraggio di denunciare questi misfatti agli organismi competenti.

Diversi i casi di incompatibilità ed ineleggibilità registrati nel corso degli anni al Consiglio comunale di Pozzallo.

Numerose le persone elette che, in mancanza di denuncia, l’hanno fatta franca in barba alla legge.

In almeno due casi, però, giustizia è stata fatta.

Primo caso clamoroso quello degli anni Settanta, quando il sindaco della città, Ferruccio Giardina, a seguito di ricorso sottoscritto dai consiglieri comunali Natalino Amodeo e Miko Magistro, fu costretto a lasciare la carica di sindaco in quanto funzionario della Banca Agricola Popolare di Ragusa, istituto cassiere del Comune di Pozzallo.

Secondo caso meno clamoroso, ma certamente significativo, quello riguardante il commercialista Pino Asta che, nel 2012, è stato dichiarato decaduto dal Consiglio comunale per una lite pendente con il Comune.

Fra le altre cause più ricorrenti di “incompatibilità – ineleggibilità”, quella dei dipendenti a qualsiasi titolo di aziende, ditte, società, cooperative ed uffici legati al Comune per la gestione di servizi vari che riguardano, ad esempio, la sanità pubblica, il servizio ecologia e rifiuti, appalti di manutenzione per la cura del verde pubblico e le numerose e diverse altre attività affidate a terzi da parte dell’Ente locale.

Basta leggere i nomi delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per avere un’idea precisa della spregiudicatezza con la quale vengono selezionate alcune candidature.

Inutile precisare che si tratta di nomi utilizzati alla bisogna, esclusivamente come portatori di voti, a prescindere da ogni altra considerazione.

Etica della politica? Che roba è? Meglio una 007 o una capricciosa … pizza … naturalmente.

