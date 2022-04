Cicilismo. Multicar di Vittoria al “Gran premio Liberazione”

LaMulticar Amarù parteciperà sabato 24 aprile, con gli atleti della categoria Allievi e della categoria Juniores, al Gran premio Liberazione la cui 75esima edizione si tiene come sempre a Roma. Il percorso si snoda per sei chilometri nel centro della Capitale. Partenza e arrivo su viale delle Terme di Caracalla, con 12 curve. La Piramide Cestia a metà del circuito, il Circo Massimo a fare da sfondo a un tracciato unico al mondo. Insomma, davvero un’altra occasione prestigiosa per il sodalizio gialloblù che intende così accrescere le proprie esperienze. “Non è la prima volta che partecipiamo al Gp Liberazione – sottolinea il presidente dell’Asd Multicar Amarù, Carmelo Cilia – ma devo dire che è sempre una grandissima emozione. Ci confronteremo con il meglio che le società giovanili come la nostra riescono ad esprimere in ambito nazionale. Per quanto ci riguarda, abbiamo cercato di prepararci con costanza e determinazione, sfruttando anche il riposo del periodo pasquale. Vogliamo dare il massimo ed è fondamentale l’approccio corretto a una serie di manifestazioni di questo tipo. Ci vorrà tutta la determinazione di cui i nostri ragazzi sono capaci per riuscire a concretizzare un buon piazzamento. Vogliamo dimostrare quali sono le nostre caratteristiche distintive. E qui cercheremo di essere all’altezza della situazione”. La squadra, dopo i recenti positivi risultati, intende continuare sulla stessa lunghezza d’onda e dimostrare sino in fondo le proprie capacità agonistiche e sportive.

