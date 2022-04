Al “Garibaldi” sonorità dell’Avana con i “Gusta Cuba” a Modica

Serata dal sound coinvolgente e caldo al Teatro Garibaldi di Modica grazie ai “Gusta Cuba” venerdì 22 aprile alle ore 21.00. La band riesce a trasportare con semplicità e passione gli spettatori che, come cullati dalle dolci note, intraprendono un viaggio sentimentale che li porta a percepire un mondo lontano ed affascinante. Le sonorità cubane dell’Avana sono protagoniste della serata, un misto di musica e movimento che con il suo ritmo inconfondibile, unico e ricco di suoni, inebria il pubblico. Come parti di un tutto equilibrato e armonico, la numerosa ensemble musicale Gusta Cuba proporrà un caldo repertorio, son, bolero e danzòn del Social Club Buena Vista.

Il son cubano, genere musicale caratterizzato dalla sonorità degli strumenti a corda a cui si uniscono gli strumenti a percussione, è l’insieme di lirica e ritmica, un’espressione popolare dall’immensa espressività. Il bolero, altro genere caratteristico della musica caraibica, con il suo ritmo lento e malinconico, invita ad un movimento calmo e leggero. Movimento che sfocia nel danzòn cubano, danza sinuosa e lenta che accompagna queste poesie in musica. Un mix di tradizioni ed espressione popolare che hanno inventato un nuovo inconfondibile ritmo. “Sonorità affascinanti, un patrimonio artistico e musicale apprezzato in tutto il mondo – spiegano Ignazio Abbate e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – grazie anche alla fantastica storia dei Buena Vista Social Club, un insieme di artisti che proprio sul finire della propria carriera, alcuni vicini agli ottant’anni, ha raggiunto una fama inaspettata e improvvisa, diventando un fenomeno mondiale. E proprio grazie ai Gusta Cuba il pubblico del Teatro Garibaldi potrà ammirare e apprezzare questa appassionata, sensuale malinconica, vivace e magica musica caraibica, e per godere appieno di queste armonie cubane il segreto è lasciarsi coinvolgere e travolgere”.

Sul palco ci saranno Massimo Sammito chitarra e voce, Peppe Sarta pianoforte e voce, Fabio Pitino tres e voce, Fiammetta Poidomani voce, Graziano Latina percussioni, Saro Iemmolo percussioni, Giovanni Blanco contrabbasso, Luigi Romeo tromba, con la partecipazione di Esther Ansaldi clarinetto e Adalgisa Poidomani clarinetto. La voce narrante è di Massimo Leggio. Le coreografie sono di Umberto Di Natale e Francesca Blanco. Progettazione luci e fonica di Andrea Iozzia. La regia dello spettacolo è a cura di Uccio Di Maggio. Appuntamento al Teatro Garibaldi di Modica venerdì 22 aprile alle ore 21.00. Per informazioni e ticket visitare il sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it. Ingresso consentito ai possessori di green pass e obbligo di indossare la mascherina.

Salva