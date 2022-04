Russia. I nazionalisti attaccheranno le chiese durante Pasqua Ortodossa

Il ministero della Difesa russo ha denunciato oggi che si stanno costituendo formazioni di gruppi mobili nazionalisti ucraini per attaccare le chiese il 24 aprile, durante la celebrazione della Pasqua ortodossa (segue il calendario Giuliano). Il Capo del Centro russo per la difesa, il colonnello generale Mikhail Mízintsev, ha riferito che: “I battaglioni nazionalisti stanno fromando più di 70 gruppi mobili che viaggeranno su furgoni e SUV dotati di lanciagranate, aggiungendo che la loro missione è attaccare le chiese la notte di Pasqua e poi accusare l’esercito russo di omicidio di massa durante la sacra celebrazione”. Inoltre il capo dell’organismo annesso al ministero della Difesa, ha fatto notare che gli attentati sono programmati nelle province di Zaporozhie, Nikolayev, Odessa, Sumy e Kharkiv. Ha anche avvertito che i media occidentali, verseranno fiumi di inchiostro sulle false aggressioni di Mosca, per riavviare il ciclo infinito di notizie false sullo sviluppo dell’operazione militare. Mizintsev ha inoltre esortato la comunità internazionale a contattare il governo ucraino per fermare le azioni che violano “le norme della moralità e del diritto umanitario internazionale”. Ha anche ricordato i crimini di guerra commessi da Kiev quando “i militanti dei battaglioni di difesa territoriale ucraini hanno sparato con armi leggere e mortai in direzione di Kharkiv e Zaporozie, impedendo così l’evacuazione dei civili dalle città”.

Salva