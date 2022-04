Roma. Passeggeri per l’aeroporto di Comiso in ritardo di 5 ore

Il volo per Comiso era previsto per le 12.40. 160 passeggeri sono rimasti all’imbarco a Roma Fiumicino per oltre cinque ore. Una Pasquetta da incubo, insomma, per i passeggeri del volo Ryanair con destinazione Comiso. L’aereo diretto al “Pio La Torre” è decollato alle 18.05. Di conseguenza il volo di rotazione da Comiso a Fiumicino è slittato alle 20.35.

Alcuni passeggeri hanno chiamato i carabinieri, che hanno chiesto spiegazioni in aeroporto. Personale della società di gestione dello scalo ha contattato la compagnia.

