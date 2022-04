Vittoria. Mancato consiglio comunale. Pelligra chiede il dialogo

“E’ una fase abbastanza complicata, soprattutto è un momento in cui il silenzio rischia di diventare assordante. Allo stesso tempo, però, complice anche il clima pasquale, ritengo che la strada del dialogo, nel rispetto delle proprie posizioni, sia l’unica possibile per andare avanti. Le contrapposizioni, come abbiamo visto, non servono a nessuno. Il muro contro muro scatena altre tensioni di cui questa città non sente affatto il bisogno”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Vittoria Biagio Pelligra, segretario cittadino del Mpsi, a proposito del fatto che il civico consesso non viene convocato ormai da quasi un mese. “Il Consiglio comunale – sottolinea Pelligra – ha senz’altro la necessità di affrontare questioni importanti che meritano di essere poste sotto i riflettori. Penso, ad esempio, alla problematica di piazza del Popolo i cui interventi, succedutisi in questi giorni, impongono una riflessione ad ampio raggio e il civico consesso è il luogo più adatto per parlarne. Ma ci sono tante altre criticità che devono essere esaminate nel luogo più consono che è appunto il Consiglio comunale. Spero, dunque, che si possa addivenire a più miti consigli e che si contemperino le esigenze di tutti. E’ necessario, lo abbiamo detto in altre occasioni, individuare un punto di equilibrio che permetta alle realtà istituzionali di Vittoria di espletare regolarmente la propria attività pur nel contesto di un dibattito politico che, a tratti, può diventare anche aspro. Questo il sale della democrazia. E dobbiamo cercare di non dimenticarlo mai”.

Salva