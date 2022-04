Monterosso Almo. Molto sentiti i riti del Venerdì Santo.

Nel borgo Monterosso sono molti sentiti e partecipati i riti della Settimana Santa in particolare per il ” Venerdì Santo”. Fin dal mattino di questo venerdì le porte del Santuario, in piazza Sant’Antonio, sono state aperte ai fedeli per poter venerare il Crocifisso. Alle 11 è stata celebrata l’Ora Media che rappresenta un momento di preghiera comunitaria. Alle 15,30 è iniziata la solenne commemorazione della Passione di Gesù Cristo e subito dopo, verso le 17 in processione è stato portato il Crocifisso, sistemato sul “baiardo” trasportato in spalla da un gruppo di giovani come vuole la tradizione, fino alla chiesa di San Giovanni Battista dove vi sarà la solenne Commemariazione della passione del Signore Gesù Cristo. Verso le 20,00 le cerimonie religiose avranno il loro culmine con la via Crucis, la cui processione, molto partecipata da tutti i monterossani, proseguirà verso il Calvario in contrada “Tri Cruci”. Subito dopo, verso le 21, nel Santuario verranno pronunciate le “sette parole” seguita dalla “scisa a cruci” di Gesù, momento molto toccante ed emozionante, dove il corpo viene adagiato nel “cataletto” per poi fare nuovamente il giro di tutto il paese. Al rientro, in nottata, altro momento commovente e suggestivo è rappresentato dall’incontro di Gesù morto con la statua della Madonna coperta con un manto nero la cosiddetta ” aperta ra Bedda Matri”. Nonostante l’ora tarda la navata del Santuario è stracolma di fedeli composti non solo da adulti ma anche da tanti ragazzi e bambini.

