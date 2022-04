Modica. Donate 500 Uova di Pasqua

Anche per le festività pasquali c’è chi ha pensato insieme all’amministrazione comunale di Modica, di rivolgere il proprio pensiero alle persone sole o in difficoltà, attraverso un gesto di altruismo. L’Azienda RE/MAX Prima Classe, operante nel settore dell’intermediazione immobiliare, ha voluto donare 500 uova di pasqua per condividere questa momento di festa, con quanti si trovano a vivere giorni di solitudine. – Ho accolto con entusiasmo ha dichiarato il Sindaco Ignazio Abbate e l’Assessore Maria Monisteri – l’idea di poter condividere la festa di pasqua con quanti trascorrono le giornate nei centri anziani, oppure sono ospiti nelle case di riposo. Un sentito grazie, all’Azienda RE/MAX e ai volontari della protezione civile per la preziosa collaborazione, grazie al loro supporto è stato possibile recapitare le uova di pasqua. così tante di persone potranno sentire di più l’aria della festa. Ancora una volta, grazie alla sinergia tra pubblico e privato, siamo riusciti nell’intento di regalare a tutti, anche con un piccolo gesto, una Buona Pasqua.

