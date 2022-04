Amministrative a Pozzallo, Ammatuna incontra PSI e Città Comune

l Sindaco Roberto Ammatuna ha incontrato nel pomeriggio di ieri le delegazioni del Partito Socialista e del movimento politico “Città Comune“ che hanno deciso di sostenere la candidatura dell’attuale primo cittadino alla carica di Sindaco alle prossime elezioni amministrative, in aggiunta alle sue 3 liste civiche.

Nel lungo e cordiale colloquio sono stati affrontati i grandi problemi che devono essere risolti nei prossimi cinque anni.

L’efficienza della macchina amministrativa è il punto cardine che dovrà essere risolto il più presto possibile. I corposi finanziamenti ottenuti dal Comune di Pozzallo, e quelli che arriveranno nei prossimi mesi, presuppongono una macchina amministrativa efficiente e in grado di seguire tutti gli iter burocratici con competenza e professionalità.

Sono stati affrontati diversi temi fondamentali per una città sempre più vivibile e si è discusso dei progetti in cantiere che saranno prossimamente resi noti ai cittadini pozzallesi.

