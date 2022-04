A Pozzallo “Mediterranean Croassroad” dal 29 aprile al 1 maggio

Si avvicina la data del 29 Aprile, data di inizio dell’evento che si terrà a Pozzallo dal 29 aprile al 01 maggio:

Pozzallo come crocevia del mar Mediterraneo.

Una tre giorni di workshops e B2B tra operatori del turismo. Saranno ospiti a Pozzallo decine e decine di operatori turistici, provenienti da tutta Italia e altri paesi europei. Buyers, agenzie del settore e titolari di strutture ricettive si incontrano per confrontarsi e sfruttare l’opportunità al fine di intraprendere rapporti commerciali futuri. Gli ospiti arriveranno il 28 aprile, saranno ospiti dalle strutture ricettive di Pozzallo.

Nei 3 giorni di lavoro, saranno organizzati eventi ed escursioni guidate per far conoscere ed apprezzare Pozzallo e il territorio circostante. Pozzallo crocevia di cultura per il barocco dei vicini centri di Scicli, Modica e Ragusa Ibla e le bellezze di Ispica, Noto, e Marzamemi. Per non parlare della possibilità di visitare la vicina Malta tramite il catamarano. Pozzallo sarà la carta vincente per ammaliare i nostri ospiti, con la sua accoglienza, il mare, il sole, le spiagge e il buon cibo. La manifestazione è stata resa possibile grazie all’iniziativa proposta dall’Associazione Commercianti di Pozzallo e della Federalberghi.

L’Amministrazione Comunale ha subito accolto e patrocinato l’iniziativa, permettendo all’Assessorato al Turismo, di utilizzare parte degli incassi derivati della tassa di soggiorno per sostenere l’iniziativa.

Sarà un ottimo investimento per lo sviluppo ulteriore del comparto turistico di Pozzallo e dintorni. L’auspicio è quello di poterlo ripetere e rendere l’evento istituzionale sempre più importante, migliorandolo negli anni. Sono aperte le adesioni da parte di tutti gli operatori del settore turistico della Provincia e non solo, contattando la segreteria di Confcommercio o Federalberghi.

