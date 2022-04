L’Under 20 della KeyJey Ragusa nella Youth League

L’Under 20 della KeyJey Ragusa di nuovo impegnata nel campionato nazionale maschile della Youth league. Stavolta, il sette allenato da Mario Gulino sarà di scena a Imola alla palestra Cavina. Le gare sono in programma domani, sabato e domenica. In particolare, venerdì alle 18 ci sarà la sfida tra il team Romagna e il gruppo ibleo. Il giorno dopo, sabato 16, è prevista alle 14 la partita tra Camerano e KeyJey. Impegno pure per la domenica di Pasqua con i ragusani che, alle 15,15, scenderanno in campo per affrontare il Tavarnelle. Il sodalizio ibleo ha cercato di prepararsi con la massima intensità in questi ultimi giorni e ha comunque maturato una certa esperienza in occasione degli altri concentramenti stagionali in cui ha saputo mettere in mostra la propria forza e capacità. Si vuole operare con la stessa dedizione e impegno anche in occasione del suddetto appuntamento che, tra l’altro, dal punto di vista logistico, comporta uno sforzo non da poco per il gruppo societario. “Ma è giusto che l’U20 possa confrontarsi con realtà molto lontane dalla nostra territorialmente – sottolineano dalla KeyJey – perché soltanto così si potrà avere contezza del livello esistente in altre parti d’Italia e si potranno gettare le basi per crescere nella maniera migliore. Noi crediamo molto nel progetto di rilancio del settore giovanile e la partecipazione a questo campionato nazionale non è solo che una delle tappe di un percorso già avviato e che ci potrebbe portare a dimostrare qual è la qualità di una compagine che abbiamo cresciuto passo dopo passo e che è determinata a conquistare traguardi di un certo spessore”.

