Il Santa Croce Calcio chiude col derby contro la Virtus Ispica

Il Santa Croce calcio chiuderà la stagione agonistica in casa affrontando la Virtus Ispica. Sarà un derby all’insegna della tranquillità, visto che, entrambe le compagini hanno acquisito da tempo la salvezza e il mantenimento della categoria. Nonostante ciò, si prospetta una gara scoppiettante con le due squadre che privi di ogni tipo di pensiero giocheranno per la vittoria per chiudere in bellezza il campionato. Mister Gaetano Lucenti avrà tutta la rosa a disposizione, tranne il centrocampista colombiano Jordan Mina Pineda che ha lasciato anticipatamente la squadra ritornando in patria per motivi familiari.

“Vogliamo vincere e regalare un’ultima soddisfazione alla società – dice il portiere Luigi Manno – Noi per rispetto della serietà che la società ha avuto nei nostri confronti ci stiamo allenando e non abbiamo mai mollato. Entreremo in campo per fare bene e conquistare i tre punti per festeggiare la salvezza nel miglio modo possibile”.

La gara si giocherà sabato pomeriggio allo stadio “Kennedy ” che sarà fruibile al 100% della sua capienza. A dare il fischio d’inizio alle ore 16.00 sarà il signor Alessio Marino della sezione di Acireale che sarà assistito dai signori Calarese di Messina e Belfiore di Acireale.

