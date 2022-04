Coppa Italia. Il Modica vince in trasferta l’andata

Un gol di Gaspare Pellegrino basta Modica per vincere fuori casa l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Peomozione, sul campo del Rocca di Caprileone. I rossoblù hanno comandato il gioco per lunghi tratti ed hanno concesso poche occasioni ai locali. Nel primo tempo i biancoverdi padroni di casa hanno colpito una traversa con Biondo e nella ripresa dopo il gol rossoblù Incatasciato è stato chiamato un paio di volte in causa. I messinesi hanno avuto in Calabrese l’uomo più pericoloso ma alla fine la difesa modicana con Toscano e Vindigni ha messo il bavaglio all’attaccante ionico. Nel Modica buona prova complessiva della squadra con Kebbeh e Genovese in avanti sempre pericolosi e Gatto e Pellegrino a centrocampo a tessere gioco. Quest’ultimo ha “inventato” il gol vittoria al 15’ della ripresa liberandosi di un avversario in area con un pallonetto, poi si è allargato ed ha indirizzato un tiro lento ma preciso che è finito nell’angolo opposto.

Formazione iniziale del Modica

Rocca Acquedolcese-Modica: 0-1

Marcatore: 15’st Pellegrino

Modica: Incatasciato, Musso, Toscano, Vindigni, La Cognata; Misseri, Gatto, Pellergino; Genovese, Agoridin, Kebbeh

