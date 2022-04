Ciclismo. Il ragusano Caruso leader al Giro di Sicilia

Il ragusano Damiano Caruso vince.

Due tappe, due vittorie per la Nazionale italiana di ciclismo nel Giro di Sicilia 2022. Oggi a Caltanissetta Caruso è andato a prendersi il successo parziale e la leadership in graduatoria battendo allo sprint Nibali e Pozzovivo.

Super ritmo degli azzurri di Daniele Bennati per lanciare il capitano Damiano Caruso: per il siciliano nessun patema nella volata finale per battere altri due veterani del calibro di Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) e Domenico Pozzovivo(Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux)

