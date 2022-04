Monterosso. Nutrito il programma della Settimana Santa

Con la domenica delle Palme ha avuto inizio la Settinana Santa nel borgo Monterosso.

Tanti gli appuntamenti programmati per questa settima. Si è iniziato questa sera “ Mercoldi Santo” con alle 20 la processione del Cristo alla Colonna e la Via Crucis cittadina. Per il Giovedì Santo alle 19 al Santuario ed alle 20 nella chiesa di San Giovanni ci sarà una solenne celebrazione Eucaristica in “ Coena Domini”.

Per il Venerdì Santo alle 17 si svolgerà la processione con il Cristo alla Croce dal Santuario alla Chieda di San Giovanni. Seguirà alle 17,30 la celebrazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Alle 20 ci sarà la processione con il

Cristo alla Croce verso il Calvario. Alle 22 al Santuario ci sarà la predicazione delle “ Sette Parole” e “ Scisa a cruci”. Alle 22 una nuova processione con il

cristo nel “ cataletto” ed al rientro “ aperta ra Bedda Matri”. Per il Sabato Santo alle 20 al Santusrio ed alle 22 a San Giovanni solenne celebrazione della Veglia Pasquale. Per la domenica di Resurrezione oltre alle celebrazioni eucaristiche alle 11,30 in piazza San Giovanni ci sarà la Nisciuta” ro Re a Loria”.

